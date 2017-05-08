Закон об электронном билете в общественном транспорте вступил в силу

Благодаря изменениям выиграют как пассажиры, так и города

Вчера, 7 мая 2017 года, вступил в силу закон о введении электронного билета в городском пассажирском транспорте. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады Украины.

По мнению авторов законопроекта, система, в частности, обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда. Кроме того, благодаря внесенным изменениям уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках. Также закон позволит внедрять различные гибкие тарифные системы. Кроме того, документом установлено и обязательное обеспечение льготных категорий населения, где введена автоматизированная система, соответствующими электронными билетами.

Напомним, 17 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте». Система оплаты и контроля проезда в городском пассажирском транспорте, которая существовала до этого, устарела. Использование бумажных билетов не дает возможность проконтролировать реальный пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта и, соответственно, оборот наличных средств. Кроме того, такая система приводит к снижению уровня безопасности перевозки пассажиров.

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