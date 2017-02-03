«Укрзализныця» запустила мобильное приложение по покупке билетов

Сейчас приложение доступно только для устройств на базе операционной системы Android

2 февраля ПАО «Укрзализныця» запустила мобильное приложения, с помощью которого можно приобрести железнодорожные билеты онлайн через устройства на ОС Android.

Об этом сообщают в пресс-службе «Укрзализныци».

Вскоре приложение запустят и для устройств на базе iOS.

Скачать приложение для смартфонов и планшетов можно в Google Play.

Ранее уже сообщалось о намерениях «Укрзализныци» до конца года установить терминалы по продаже билетов на поезда на вокзалах. Это поможет повысить уровень продаж проездных документов и устранит нарушения во время их реализации, которые связаны с человеческим фактором.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине запускается новый мобильный NFC-кошелек.

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