Долой наличные: в Украине запускается новый мобильный NFC-кошелек

Кредобанк запускает первый в Украине мобильный NFC-кошелек на цифровой платформе Mastercard

Мобильный кошелек KredoPay работает на платформе MDES и превращает смартфон в устройство для бесконтактных платежей.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить приложение KredoPay на смартфон и добавить данные своей платежной карты Mastercard от Кредобанк.

После авторизации в приложении рассчитываться в торговых точках можно с помощью технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме. С марта 2017 года приложение будет доступно всем держателям карт банка, у которых есть мобильные устройства с поддержкой технологии NFC, которые работают на операционной системе Android с версией 4.4 KitKat и выше.

Особенности решения

Платформа Mastercard Enablement Digital Services (MDES) была представлена в 2013 году. Сейчас ее используют эмитенты и сервисы цифровых кошельков в США и еще 18 европейских странах, в частности, такие гиганты, как Apple, Samsung и Google.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван самый популярный в Украине вид мошенничества с картами.

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