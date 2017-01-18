Набсовет ПриватБанка возглавил иностранец

Обновленный набсовет национализированного банка возглавил турецкий банкир
Наблюдательный совет недавно национализированного ПриватБанка избрал турецкого банкира, финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакочу главой набсовета банка.
Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.
Министр добавил, что новый наблюдательный совет банка состоит из лучших мировых специалистов. Многие члены набсовета — это иностранцы и представители международных финансовых организаций.
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Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк запускает электронные билеты в общественном транспорте.
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По материалам unian.net