ПриватБанк запускает электронные билеты в городском транспорте

ПриватБанк запустил первый в Украине пилотный проект оплаты проезда в городском транспорте с помощью электронных билетов

Начиная с 18 января пассажиры львовского трамвая № 8 смогут ездить без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном. Для этого необходимо загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, изображенный на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет необходимо будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.

Новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть запущена в любом городе Украины за один-два дня, так как не требует установки дополнительного оборудования для считывания карт или верификации пассажиров. Городскому транспортному предприятию достаточно лишь разместить стикеры с QR-кодом в салоне или на остановках транспорта и провести тренинги для контролеров касательно использования нового вида билетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Рада приняла закон об электронном билете.

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