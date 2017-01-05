Нацбанк прокредитовал два украинских банка на крупную сумму

Названия банков не разглашаются

В среду, 4 января 2017 года, в ходе тендера Национальный банк Украины предоставил двум украинским банкам 656,5 млн гривен в качестве рефинансирования под 16% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Названия банков, получивших кредит, не разглашаются.

Вчерашний аукцион стал первым в новом году. При этом регулятор пока не опубликовал информацию об общих объемах финансирования финучреждений за декабрь 2016 года. А в ноябре НБУ уменьшил кредитование банков на 25 млн грн, до 78,7 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк будет мониторить погашение кредитов.

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