Нацбанк упростил условия инвестирования за границу

Возможность упростить порядок осуществления юридическими лицами инвестиций за границу появилась благодаря стабилизации положения на валютном рынке

В частности, бизнес получил возможность инвестировать за границу до 2 млн долларов на основании одной валютной лицензии за один календарный год. Ранее лимит составлял 50 тыс долларов за один календарный месяц.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

Кроме того, требования для получения лицензий теперь будут зависеть от размера планируемых инвестиций за рубеж. При вложении на сумму до 50 тыс долларов будут действовать упрощенные требования к перечню документов. Помимо заявления, достаточно будет предоставить несколько других документов в зависимости от вида инвестиции и типа инвестора (договор об осуществлении инвестиции, документы о регистрации объекта инвестиции и т.д.).

А вот если сумма инвестиций за границу превышает 50 тыс долларов, вводится развернутый перечень документов. Так Национальный банк сможет предотвратить использование валютных лицензий в схемах по оттоку капитала. Резидент должен будет дополнительно подтвердить экономический смысл операции, наличие у него прозрачных источников средств для ее проведения, предоставить развернутую информацию о конечных бенефициарах и т.д.

В НБУ надеются, что это позволит улучшить условия ведения юрлицами внешнеэкономической деятельности, и, вместе с тем, предотвратить махинации по выводу средств за пределы Украины.

Указанные изменения вступят в силу с 12 июня 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ хотят привязывать гривну не к доллару, а к евро. Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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