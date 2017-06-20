НБУ назвал риски для финансовой системы

Системные риски для банковской системы Украины в целом снизились, сообщают в Нацбанке

С начала 2017 года системные риски для банковской системы Украины в целом снизились, и такая тенденция продолжится во втором полугодии.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

Макроэкономическая среда в первом полугодии была благоприятной для экономики и банковского сектора, хотя остановка торговли с неподконтрольными территориями замедляет экономический рост и увеличение доходов предприятий.

В НБУ сообщают, что ситуация в реальном секторе и секторе домохозяйств благоприятная для возобновления банковского кредитования. Прибыльность компаний реального сектора повышается. Реальный доход населения также растет благодаря снижению инфляции и повышению минимальной зарплаты, добавили в НБУ. Это, в свою очередь, повышает привлекательность потребительского кредитования для банков, которое сейчас по большей части сосредоточено в сегментах карточных кредитов. Более того, постепенно начинает возобновляться ипотека.

Основной преградой для возобновления кредитования остается слабая защита прав кредиторов.

Ключевыми рисками финансового сектора сегодня являются существенное присутствие государства в банковском секторе и большая доля неработающих кредитов. После перехода ПриватБанка в государственную собственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения. В течение следующих нескольких лет государство намерено сократить свое присутствие в банковском секторе.

Доля неработающих кредитов составляет 57% от общего объема.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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