НБУ прав — украинские суды про банкротства в банковской системе

Суды подтверждают правомерность действий НБУ во время вывода банков с рынка

Об этом свидетельствуют результаты судебных разбирательств по искам клиентов 20 банков. В течение 2014-2017 годов НБУ выиграл 46 таких дел. Истцы пытались уличить регулятора в бездеятельности по отношению к неплатежеспособным и ликвидированным банкам. Еще 61 похожее дело находится на рассмотрении в судах различных инстанций.

Чаще всего с Нацбанком судились клиенты таких финучреждений: «Хрещатик», «Дельта Банк» (по 7 исков), «Банк «Финансы и Кредит» (15 исков).

Также Национальный банк выиграл ряд дел по искам клиентов «Надра» (6 решений в пользу НБУ), «ВиЭйБи Банк» (5 решений в пользу НБУ) и «Городской коммерческий банк» (2 решения в пользу регулятора).

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В НБУ рассказали, сколько банков закрылось в Украине. В результате очищения банковской системы Украины банковский рынок страны недосчитался более 80 финансовых учреждений.

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