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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

НБУ предупреждает: мошенники выуживают реквизиты карт по телефону

08.02.2017 14:39

Мошенники звонят держателям карт в Украине и, представляясь сотрудниками НБУ, выуживают данные по платежным картам и счетам

Мошенничество по телефону

НБУ предупреждает: мошенники выуживают реквизиты карт по телефону. Фото: fluenceportland.com

Сотрудники Национального банка Украины не звонят держателям платежных карт и не расспрашивают реквизиты или пароли к интернет-банкингу. Поэтому в Нацбанке настоятельно советуют никогда не разглашать данную информацию, тем более — по телефону.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на фоне участившихся звонков мошенников держателям платежных карт в Украине.

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Аналогичное предостережение опубликовал на своей странице в Facebook и Олег Гороховский, бывший заместитель председателя правления ПриватБанка, который утверждает, что также получал подозрительные звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками НБУ и требовали предоставить данные по платежной карте.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван самый популярный в Украине вид мошенничества с катами.

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Рубрики: БезопасностьНБУНовостиУкраина

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