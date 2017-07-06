НБУ разрешит досрочное погашение валютных кредитов

НБУ продолжит постепенную либерализацию регулирования на валютном рынке

В связи с благоприятной ситуацией на рынке, Правление Национального банка Украины намерено продолжить постепенную либерализацию регулирования на валютном рынке.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий.

Он отметил, что досрочное погашение валютных кредитов позволит:

— Банкам — раньше срока погашать валютные кредиты

— Бизнесу — досрочно погашать кредиты в случае, когда акционером такого заемщика или резидента является международная финансовая организация

— Резидентам-заемщикам — осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине сняли ограничения для расчетов через мобильные телефоны. Кабинет министров снял барьеры для развития расчетов с помощью мобильного телефона. Такое решение было принято на заседании правительства 4 июля.

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По материалам finclub.net