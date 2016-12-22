Не шутите с PayPal: компания будет судиться из-за логотипа

PayPal подал в суд на индийскую компанию Paytm. Крупнейший провайдер онлайн-платежей в стране обвиняется в копировании бренда PayPal

В PayPal считают, что при создании логотипа дизайнеры компании использовали те же цвета, что мы привыкли видеть на продуктах PayPal. Кроме того, в названии индийского сервиса тоже используется приставка Pay, являясь обманчивой ссылкой на известную по всему миру службу онлайн-платежей.

Подобные споры – не редкость среди технологических компаний. Однако, если верить экспертам, в этом случае мы имеем дело с соперничеством.

Во-первых, популярность Paytm в Индии растет на фоне ограничения наличных расчетов.

А во-вторых, компания находится в тесной связи с интернет-гигантом Alibaba. Финансовое подразделение китайской торговой площадки — Ant Financial — владеет 40% акций One97 Communications (материнская компания Paytm).

Не исключено, что перспектива активного сотрудничества Paytm и Alibaba, пугает PayPal. Ведь финансовые решения(особенно для мобильных телефонов), которые предлагает китайская компания, уже сейчас считаются одними из самых инновационных в мире.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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