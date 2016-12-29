Нехороший год: Deutsche Bank заплатит штраф размером $7,2 млрд

Немецкий банк обвинили в манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью

Deutsche Bank и Министерство юстиции США достигли соглашения по обвинениям, которые были выдвинуты немецкому финансовому конгломерату в связи с манипуляциями с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью.

Согласно договоренности, Deutsche Bank обязался выплатить 7,2 млрд долларов: 3,1 млрд долларов в качестве штрафа и 4,1 млрд долларов в качестве возмещения убытков клиентам банка в США.

Один из инвесторов банка сообщил, что «штраф намного выше, чем многие ожидали и он будет иметь долгосрочное влияние на прибыльность финучреждения». Стоит отметить, что изначально Минестерство юстиции США требовало выплаты штрафа в размере 14 млрд долларов.

Однако договоренность о выплате 7,2 млрд долларов — лишь предварительная, так как переговоры все еще продолжаются.

Официальные представители Deutsche Bank заявили, что выплата штрафа не повлияет на финансовые итоги года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что акции Deutsche Bank опустились до 30-летнего минимума.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Кризис в Deutsche Bank

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкий Deutsche Bank закрывает филиалы и сокращает тысячи сотрудников

По материалам bloomberg.com