Нехороший год: Deutsche Bank заплатит штраф размером $7,2 млрд

Немецкий банк обвинили в манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью
Deutsche Bank и Министерство юстиции США достигли соглашения по обвинениям, которые были выдвинуты немецкому финансовому конгломерату в связи с манипуляциями с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью.
Согласно договоренности, Deutsche Bank обязался выплатить 7,2 млрд долларов: 3,1 млрд долларов в качестве штрафа и 4,1 млрд долларов в качестве возмещения убытков клиентам банка в США.
Один из инвесторов банка сообщил, что «штраф намного выше, чем многие ожидали и он будет иметь долгосрочное влияние на прибыльность финучреждения». Стоит отметить, что изначально Минестерство юстиции США требовало выплаты штрафа в размере 14 млрд долларов.
Однако договоренность о выплате 7,2 млрд долларов — лишь предварительная, так как переговоры все еще продолжаются.
Официальные представители Deutsche Bank заявили, что выплата штрафа не повлияет на финансовые итоги года.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что акции Deutsche Bank опустились до 30-летнего минимума.
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По материалам bloomberg.com