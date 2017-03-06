Доставка по Bluetooth: Нова пошта тестирует технологию iBeacon в отделениях

Маячки iBeacon уже установлены в десяти отделениях Киева

Клиенты Новой почты смогут узнать все о своих посылках, не заходя в отделение. Загрузив специальное приложение на смартфон, информация об отправления будет высвечиваться на экране еще на входе в офис службы доставки. Обязательное условие использования сервиса — активация Bluetooth.

По итогам пилотного проекта в компании примут решение о масштабировании технологии на всю сеть отделений Киева и других городов Украины.

Среди будущих функций приложения — возможность сообщить кассиру о времени своего прибытия в отделение. Это ускорит обслуживание и поможет сократить очереди. Также в проекте система оповещений об акциях и предложениях партнеров «Нова пошта» из сегмента e-commerce.

Партнером «Нова пошта» стал разработчик корпоративного мобильного приложения — компания Devlight.

«Нова пошта» впервые протестировала технологию iBeacon осенью 2016 года на отраслевой конференции. Каждый посетитель, у которого на смартфоне было установлено мобильное приложение «Нова пошта» и включен Bluetooth, получал на экран гаджета информацию о мероприятии и его программу.

Карта отделений с маячками:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Новая почта доставила из Китая 1,5 млн посылок. Также в Новой почте назвали страны (помимо США и Китая), которые интересуют украинскую службу с точки зрения e-commerce. Так, в ближайшем будущем можно ожидать запуска доставки из интернет-магазинов Германии, Италии, Великобритании и Польши.

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