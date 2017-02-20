Новая почта доставила из Китая 1,5 млн посылок

Новая почта отчиталась о результатах доставки из интернет-магазинов

За последние 5 месяцев 2016 года Новая почта доставила украинцам 1,5 млн посылок с AliExpress. Об этом сообщается в отчете о e-commerce активности компании за 2016 год.

Также в Новой почте назвали страны (помимо США и Китая), которые интересуют украинскую службу с точки зрения e-commerce. Так, в ближайшем будущем можно ожидать запуска доставки из интернет-магазинов Германии, Италии, Великобритании и Польши.

Кроме того, в прошлом году компания активнее обрабатывала заказы из отечественных интернет-магазинов. Всего за год из онлайн-сегмента было доставлено 25 млн. посылок. В 2015 этот показатель едва превышал 14 млн. отправлений.

В 2017 году в компании планируют сосредоточиться на совершенствовании сервиса. В частности, среди приоритетов — ускорение и совершенствование курьерской доставки, внедрение IT решений и развитие онлайн-каналов обслуживания.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что «Нова пошта», совместно с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express, запускает сервис экспресс-доставки из интернет-магазинов Китая, включая Ali Express, для украинских потребителей.

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