Объемы биометрических платежей утроятся в 2017 — исследование

Этому значительно поспособствует большая доступность сенсоров для сканирования отпечатков пальцев на смартфонах

Согласно исследованию Juniper Research, объем мобильных платежей с использованием биометрической аутентификации в этом году вырастет до 2 млрд долларов, тогда как в 2016 году он составил чуть более 600 млн долл.

В исследовании также отмечается, что росту числа мобильных платежей поспособствует большая доступность сенсоров, сканирующих отпечаток пальца. По прогнозам Juniper Research, в 2017 году около 60% моделей смартфонов будут поставляться с такими датчиками, а многие китайские производители внедрят их и в бюджетные модели телефонов.

Кроме того, в мире активно работают над внедрением альтернативных биометрических способов идентификации личности для мобильных платежей. Например, Mastercard предлагает решение Identity Check Mobile, более известное как «селфи-платеж». Оно позволяет пользователям не только сканировать отпечатки пальцев, но и подтверждать транзакцию с помощью селфи.

Аналитики называют ключевой задачей для поставщиков услуг достижение баланса между удобством для пользователя и безопасностью решения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard тестирует карту со встроенным сканером отпечатка пальца. Полномасштабный запуск нового решения запланирован на текущий год.

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