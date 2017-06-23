Один из крупнейших банков Украины повышает стоимость обслуживания карт

Банк поднимает цены на обслуживание и комиссию за снятие наличности в банкомате

Райффайзен Банк Аваль с 25 июня повышает тарифы на обслуживание платежных карт в рамках пакета «Оптимальный».

Банк увеличивает стоимость ежемесячного обслуживания с 11 до 21 грн, а стоимость снятия наличных в банкоматах — с 0,5% до 1% суммы.

В банке клиентам рекомендуют перейти на другой пакет — «Активный».

Пакет «Активный» предполагает бесплатное обслуживание в течение года, при совершении не менее 10 транзакций в течение месяца и снятие наличности по тарифу 0,5% суммы, при первых 4-х бесплатных снятиях (2 — в Райффайзен Банке Аваль и 2 — в других банках).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что первый мобильный банк в Украине представил дизайн карт. Рассмотрев 138 вариантов дизайна своей первой карты, первый мобильный банк в Украине iBox банк, наконец определился с ее внешним видом.

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По материалам ubr.ua