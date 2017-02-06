Одна из стран ЕС повышает лимит на бесконтактные платежи

Лимит будет повышен на 10 евро

К концу 2017 года Франция повысит лимит на бесконтактные платежи с 20 евро (21 доллар) до 30 евро (32 доллара).

Начиная с марта 2017 года бесконтактные платежные терминалы будут перенастроены на прием платежей с учетом нового лимита, а, начиная с октября, потребители получат новые банковские карты.

Согласно Ассоциации банковских карт Франции Groupement des Cartes Bancaires, около 40% потребителей получат новые карты с лимитом в 30 евро к концу 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине количество бесконактных операций вырастет вдвое.

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По материалам nfcworld.com