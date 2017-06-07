Опасный интернет вещей: эксперты предупреждают о кибератаках

Почти половина американских компаний, использующих сеть IoT, становятся жертвами кибератак

Около половины компаний в США, которые используют сеть интернета вещей (Internet of Things, IoT), подвергались кибератакам.

Такие данные предоставила консалтинговая фирма Altman Vilandrie & Company в отчете. Эксперты утверждают, что все, что подсоединено к интернету может быть подвержено хакерской атаке, что может стать причиной утечки важной финансовой и юридической информации и подвергает потенциальному риску сотрудников компаний и потребителей.

Согласно отчету, 48% компаний подвергались по крайней мере одной кибератаке в секторе интернета вещей. Компаниям с годовым доходом до 5 млн долларов атаки обходятся в 13,4% от этой суммы. Для крупных компаний сумма достигает нескольких десятков миллионов долларов.

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Ранее сообщалось о том, что Microsoft приобретет компанию по кибербезопасности Hexadite. Американская компания Hexadite использует машинное обучение для расследования кибератак и уменьшения ущерба для бизнеса. Компания имеет собственный научно-исследовательский центр, который находится в Израиле.

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По материалам pymnts.com