Основатель Amazon будет отправлять грузы на Луну

Джефф Безос заявил о планах доставлять грузы для будущего поселения на Луне

Основатель компании-гиганта в сфере электронной коммерции Amazon Джефф Безос заявил о своих планах доставлять грузы на Луну при участии своей аэрокосмической компании Blue Origin. Об этом сообщает The Washington Post.

Груз будет предназначен для жителей будущей колонии. Планируется, что первая доставка будет осуществлена в середине 2020-х годов.

Издание сообщает, что Blue Origin разработает Blue Moon – космический аппарат с посадочным модулем для доставки коло 4,5 тонн полезного груза. Планируется, что Blue Moon будет выполнять посадку на Южный полюс Луны, а для его запуска будут использовать ракеты-носители New Glenn, SLS и Atlas V.

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