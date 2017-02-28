Пароли в опасности: какие ошибки чаще всего допускают пользователи

Исследование компании Keeper выявило, что многие пользователи не соблюдают даже основных мер безопасности при использовании паролей

87% людей в возрасте от 18 до 31 года признаются, что часто используют одни и те же пароли на разных ресурсах и в разных учетных записях. Такие данные были выявлены в ходе недавно проведенного исследования компании Keeper.

Целью исследования, в котором приняли участие 1 тыс респондентов, было выявить количество людей, которые используют одинаковые пароли для разных аккаунтов и делятся своими паролями с другими людьми, включая коллег, членов семьи и близких друзей.

Что касается пользователей старше 31 года, то, согласно исследованию, 81% из них используют одинаковые пароли для ряда учетных записей, 29% — делятся своими паролями с несколькими доверенными людьми, а 64% этого не делают.

К тому же, для запоминания паролей три из четырех респондентов полагаются на свою память или на записи. Так, 33% респондентов сообщили, что сталкивались с проблемами при доступе к учетным записям из-за невозможности вспомнить точный пароль.

10% опрошенных признались, что меняют пароли при каждом входе в аккаунт. Это достаточно полезная тактика с точки зрения безопасности, но она отнимает много времени.

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По материалам thepaypers.com