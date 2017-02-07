Биометрический банкинг: выживут ли пароли в 2017 году?

Станет ли 2017 годом, когда биометрические технологии полностью вытеснят пароли?

С развитием биометрических технологий в сфере финансовых услуг можно ли стать самому себе паролем? Билл Гейтс прогнозировал, что пароли больше не смогут обеспечивать безопасность информации и предположил, что они исчезнут в ближайшем будущем. Это было в 2004 году. Через 13 лет, в 2017 году, пароли все еще остаются актуальными.



Биометрический банкинг

Среднестатистический пользователь в течение всей своей

жизни запоминает около 90 паролей, согласно исследованию Dashlane. Такое количество разных паролей запомнить очень сложно, а это приводит к тому, что пользователи начинают выбирать

слабые и легкие для запоминания пароли или даже записывают их.

С учетом того, что пароли становятся все более уязвимыми для хакеров, все больше пользователей выбирают биометрию в качестве альтернативы.

Тело, как пароль

Биометрия использует измеримые физиологические или поведенческие данные для установления или аутентификации личности. Среди таких данных — отпечатки пальцев, черты лица, голос, радужная оболочка глаза и биение сердца. В банковской сфере биометрия все чаще используется для усовершенствования систем безопасности, борьбы с мошенничеством, повышения эффективности, улучшения клиентского опыта и расширения доступности финансовых услуг.

Например, британский банк Barclays недавно внедрил технологию распознавания голоса для своих клиентов в Великобритании, которые обращаются в службу поддержки. Японский банк Ogaki Kyoritsu расширяет географию использования технологии сканирования вен ладони. Платежная система Mastercard запускает приложение для распознавания отпечатков пальцев и лиц для своих европейских клиентов.

Идентичность, как услуга

Люди столетиями доверяли банкам свои деньги, но как на счет своей идентичности?

Согласно исследованию Visa, когда речь идет о том, кому доверить свои биометрические данные от 80% до 86% респондентов в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания выбирают банки. Доверие к платежным сетям, онлайн-брендам и компаниям, которые производят смартфоны намного ниже.

Смерть паролей

Многие прогнозируют скорую смерть паролей, но не рано ли? Некоторые эксперты не рискуют делать такие радикальные прогнозы и склоняются к мнению, что пароли все-таки останутся в нашей жизни и смогут стать отличным дополнением к другим методам аутентификации, а особенно — к биометрии.

К тому же, внедрение новых методов аутентификации требует времени и дополнительных средств. Многие компании будут идти к этому поэтапно и ограничатся переведением лишь части своих клиентов на новые методы аутентификации. По крайней мере, в ближайшем будущем.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что количество биометрических смартфонов удвоится за год.

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По материалам paymentscardsandmobile.com