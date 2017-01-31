FinTech в Starbucks: треть всего кофе оплачивается с мобильного

В конце 2016 года посетители Starbucks активнее рассчитывались мобильными телефонами

В конце 2015 года сеть кофеен Starbucks была признана лучшим мобильным ритейлером года. Тогда пятая часть (20%) всех покупок в кафе оплачивалась с помощью мобильного приложения Starbucks.

За год ресторан только утвердился в статусе активного мобильного ритейлера. За последние три квартала 2016 года почти треть (27%) всего кофе в американских кофейнях бренда было оплачено со смартфона.

Также выросло количество предзаказов с мобильного – до 7% по сравнению с 3% в прошлом году.

Из квартального отчета компании ясно, что кофейня продолжит инвестировать в цифровые технологии. Например, создать чатбота, который поможет с выбором кофе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Starbucks превращается в технологическую компанию. Недавно стало известно, что популярная сеть кофеен Starbucks предложила генеральному директору Microsoft, Сатье Наделле войти в совет директоров компании.

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