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Потребители стали чаще расплачиваться пластиковыми картами

20.06.2017 10:49

Бесконтактные и онлайн платежи стимулируют расходы с пластиковых карт

Платежи пластиковыми картами

Потребители стали чаще расплачиваться пластиковыми картами. Фото: dailyrecord.co.uk

Количество покупок, совершенных с дебетовых и кредитных карт, более чем удвоилось за последние 10 лет, в основном благодаря бесконтактным и онлайн-платежам. Об этом свидетельствуют данные Британской ассоциации платежных карт (The UK Cards Association).

В Великобритании дебетовые и кредитные карты были использованы для оплаты более 16,4 млрд покупок в 2016 году — на 146% больше, чем в 2006 году (6,7 млрд).

Рост количества карточных транзакций превысил рост объема платежей. Это означает, что потребители все чаще выбирают карты для оплаты недорогих товаров. Так, в прошлом году средний объем карточной транзакции упал до 43,47 фунтов стерлингов — это самый низкий показатель за последние 15 лет.

К концу 2016 года 39% карточных транзакций были совершены онлайн или при помощи бесконтакной карты. В предыдущем году показатель был на уровне 24%.

Согласно прогнозам Payments UK, платежи с помощью дебетовых карт в Великобритании превысят наличные платежи уже в 2018 году — на три года раньше, чем ожидалось.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что количество транзакций с EMV-картами выросло по всему миру. В 2016 году более половины карточных транзакций были совершены с использованием чиповых карт.

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По материалам finextra.com

Рубрики: Безналичное обществоЕвропаНовостиПлатежные карты

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