Премьер-министр прокомментировал ситуацию с ПриватБанком

Национализированный в конце 2016 года ПриватБанк работает стабильно

Такое заявление сделал премьер-министр Украины в эфире телеканала ICTV.

По поводу сложившейся вокруг финучреждения ситуации, в том числе решения о докапитализации банка и реструктуризации долгов предыдущих владельцев, глава правительства сказал, что все вопросы должны решаться «исключительно в юридической плоскости».

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Ранее стало известно, чего ждет НБУ от нового главы ПриватБанка. Исполняющий обязанности Главы НБУ Яков Смолий отреагировал на заявление Александра Шлапака об отставке.

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