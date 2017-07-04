ПриватБанк довели до неплатежеспособности: открыто уголовное дело

Генпрокуратура открыла дело о доведении ПриватБанка до неплатежеспособности

Национализированный ПриватБанк с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче и обслуживании кредитов на 133 млрд грн.

Все материалы направлены в Генеральную прокуратуру, сообщил глава правления финучреждения Александр Шлапак во время пресс-конференции 4 июля, сообщает Интерфакс.

Шлапак уточнил, что речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

Глава правления уточнил, что ставка по новым кредитам составила 10,5% годовых, тогда как кредитный комитет банка утвердил ставку 34% годовых, а банк привлекал средства Нацбанка Украины под 22%, у физлиц – под 19%, у юрдлиц – под 14,2%. Александр Шлапак назвал это вершиной финансовой пирамиды Привата. Ведь по его словам, практически все новые заемщики не вели хозяйственную деятельность, были созданы менее года назад и имели негативное финансовое положение.

Глава Привата уточнил, что все 36 кредитов были подписаны бывшим председателем правления (на тот момент Александр Дубилет) с нарушением полномочий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины прокомментирвал ситуацию с ПриватБанком. Чиновник утверждает, что национализированный в конце 2016 года ПриватБанк работает стабильно.

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По материалам: FinClub