ПриватБанк снизил тарифы на онлайн-эквайринг для интернет-магазинов

Новые тарифы будут особенно интересны мерчантам, работающим в сегменте электроники, бытовой техники и одежды

ПриватБанк сообщил о введении супер-тарифа для интернет-магазинов, которые принимают к оплате карты банка. Теперь комиссия с торговой точки при зачислении средств для метода оплаты Приват24 в LiqPay составит 1% (минимальный тариф 3 грн) и будет действовать при оплате зарплатными, социальными или любыми другими картами для выплат ПриватБанка.

Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

По информации ПриватБанка, стандартный тариф при оплате картами покупок в интернет-магазинах через сервис LiqPay составляет 2,75%. На сегодня онлайн-эквайрингом LiqPay от ПриватБанка пользуются более 7 000 украинских интернет-магазинов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк снижает процентные ставки по валютным депозитам.

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По материалам privatbank.ua