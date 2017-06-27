В два клика: украинцы смогут оплатить коммунальные через банкомат

В сети банкоматов ПриватБанка появился новый сервис для быстрой оплаты коммунальных платежей

Как сообщают в пресс-службе финучреждения, с помощью услуги «Мои платежи» можно оплачивать коммуналку в пару кликов в любом банкомате или терминале самообслуживания банка.

«Теперь мгновенные коммунальные платежи, которые раньше можно было сделать в терминале самообслуживания, доступны еще и в банкоматах, – сообщил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – Оплачивать коммуналку в банкоматах быстрее и выгоднее, так как тарифы на платежи по картам ниже, чем при оплате наличными в отделениях банка».

Чтобы совершить оплату, в банкомате нужно авторизоваться с помощью карты и войти в меню «Мои платежи». В списке шаблонов платежей нужно выбрать необходимый коммунальный платеж, ввести сумму и подтвердить оплату. Для создания нового шаблона достаточно сделать хотя бы один платеж в Приват24, терминале самообслуживания или кассе отделения ПриватБанка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что глава ПриватБанка подал в отставку. Его заявление может быть рассмотрено на следующем заседании Наблюдательного совета банка, которое состоится в конце июля.

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