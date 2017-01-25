Прощай, кредитка! В одной из стран покупки можно оплатить паспортом

ID-карты будут использоваться для оплаты товаров и услуг

Платежная система Mastercard добавит платежный функционал в паспорта пакистанцев. Жители страны смогут использовать свои ID-карты для финансовых операций. Проект будет реализован совместно с Национальным агентством баз данных и учета граждан Пакистана (NADRA).

Представитель Mastercard в регионе, Халид Элгибали отметил, что рад в сотрудничестве с NADRA Technologies превратить национальное удостоверение личности в основу для платежей и денежных переводов. Тем самым отказываясь от наличных денег в пользу более безопасного электронного способа оплаты.

СПРАВКА PAYSPCE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, когда НБУ завершит внедрение BankID – проекта, который позволит украинцем подтверждать свою личность в сети интернет. Уже в 2018 году чтобы получить справку или подать документы на оформление паспорта, не нужно будет идти в соответствующую инстанцию.

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