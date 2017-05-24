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Роботы-хирурги или роботы-банкиры: кому доверяют больше?

24.05.2017 15:02

Исследование банка HSBC выявило, насколько, на самом деле, потребители доверяют новым финансовым технологиям

Роботы в банке

Роботы-хирурги или роботы-банкиры: кому доверяют больше?

Новое исследование, проведенное банком HSBC, выявило, что люди скорее доверили бы роботу провести открытую операцию на сердце, чем открыть сберегательный счет или предоставить консультацию по кредитованию.

Исследование, в котором приняли участие 12 тыс респондентов из 11 стран, показало, что потребители до сих пор не понимают и не доверяют технологиям, что заставляет их настороженно относится к новым технологиям в сфере банкинга, а также технологии распознавания отпечатков пальцев и голоса.

В то время, как 80% опрошенных считают, что технологии делают их жизнь проще, меньше половины (46%) готовы пользоваться технологией распознавания отпечатков пальцев вместо паролей.

Результаты исследования были опубликованы через неделю после того, как репортер BBC протестировал и смог обойти систему распознавания голоса банка HSBC.

Более того, респонденты скорее доверили бы роботу провести открытую операцию на сердце (14%), чем открыть сберегательный счет (7%).

Результаты исследования HSBC совпадают с результатами недавнего исследования, проведенного Nationwide, которое выявило, что для получения консультации по финансовым вопросам потребители скорее обратятся к сотруднику банка, чем начнут искать ответы на свои вопросы онлайн.

Поэтому, по словам главы отдела розничного банкинга и управления активами HSBC Джона Флинта, технологиям все еще необходимо завоевать доверие потребителей, которые пока еще не готовы использовать новые мобильные платежные приложения или биометрию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com

Рубрики: HSBCБанкиНовостиТехнологии

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