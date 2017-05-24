Роботы-хирурги или роботы-банкиры: кому доверяют больше?

Исследование банка HSBC выявило, насколько, на самом деле, потребители доверяют новым финансовым технологиям

Новое исследование, проведенное банком HSBC, выявило, что люди скорее доверили бы роботу провести открытую операцию на сердце, чем открыть сберегательный счет или предоставить консультацию по кредитованию.

Исследование, в котором приняли участие 12 тыс респондентов из 11 стран, показало, что потребители до сих пор не понимают и не доверяют технологиям, что заставляет их настороженно относится к новым технологиям в сфере банкинга, а также технологии распознавания отпечатков пальцев и голоса.

В то время, как 80% опрошенных считают, что технологии делают их жизнь проще, меньше половины (46%) готовы пользоваться технологией распознавания отпечатков пальцев вместо паролей.

Результаты исследования были опубликованы через неделю после того, как репортер BBC протестировал и смог обойти систему распознавания голоса банка HSBC.

Более того, респонденты скорее доверили бы роботу провести открытую операцию на сердце (14%), чем открыть сберегательный счет (7%).

Результаты исследования HSBC совпадают с результатами недавнего исследования, проведенного Nationwide, которое выявило, что для получения консультации по финансовым вопросам потребители скорее обратятся к сотруднику банка, чем начнут искать ответы на свои вопросы онлайн.

Поэтому, по словам главы отдела розничного банкинга и управления активами HSBC Джона Флинта, технологиям все еще необходимо завоевать доверие потребителей, которые пока еще не готовы использовать новые мобильные платежные приложения или биометрию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com