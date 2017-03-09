Кошелек Samsung заработал в самой безналичной стране мира

Все больше стран подключаются к мобильным платежам

Начиная с сегодняшнего дня клиенты шведского банка Nordea смогут использовать мобильный кошелек Samsung Pay для платежей в магазинах. Услуга доступна всем клиентам банков, у которых есть кредитная или дебетовая платежная карта и смартфон Samsung последней модели.

Чтобы начать расплачиваться смартфоном, клиенты должны пройти регистрацию через мобильный банкинг Nordea — Nordea Wallet.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По состоянию на февраль 2017 кошелек Samsung Pay полностью запущен на 11 рынках: в Южной Корее, США, Китае, Испании, Сингапуре, Австралие, Бразилии, Пуэрто-Рико, России, Таиланде и Малайзии. Также ожидается запуск сервиса в Индии.

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