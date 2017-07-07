Samsung впервые может обойти Apple по прибыли

Компании будут конкурировать по прибыли за квартал



Samsung Electronics во втором квартале 2017 увеличила операционную прибыль на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, согласно предварительным расчетам, она достигнет рекордных 14,1 трлн вон (12,1 млрд долл). Этот показатель более чем на 1 трлн вон превышает предварительные прогнозы аналитиков.

В Samsung также ожидают роста доходов за апрель-июнь на 17,8%, до 60 трлн вон (около 50 млрд долл). Если у компании получится достичь такого результата, ее квартальная прибыль впервые превысит соответствующий показатель Apple. Аналитики Уолл-стрит оценивают операционную квартальную прибыль Apple в 10,49 млрд долл, а выручку— в 44,9 млрд долл.

Кроме того, с начала года почти на треть выросла и рыночная стоимость компании Samsung Electronics. Она составила 345,7 трлн вон (297 млрд долл).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung приобрела стартап, который занимается виртуальной реальностью. Предполагаемая сумма сделки — 5,5 млн долларов.

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По материалам: Интерфакс