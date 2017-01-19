Сбербанк в Украине: уйдет или останется?

Глава Сбербанка сообщил, планирует ли финучреждение уходить из Украины

В ближайшее время российский Сбербанк не планирует продавать дочерний банк в Украине.

Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года глава Сбербанка заявил, что хотя ситуация и непростая, Сбербанк не видит быстрых перспектив выхода с украинского рынка.

Также, Греф сообщил, что европейские «дочки» Сбербанка могут быть переведены на единую лицензию с главным офисом в Австрии.

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Ранее сообщалось о том, что Alibaba и Сбербанк создадут СП в сфере e-commerce.

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По материалам ria.ru