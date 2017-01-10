Шведы не поддержали введение национальной электронной валюты

Центробанк Швеции намерен выпускать электронный аналог национальной валюты

Намерение правительства Швеции начать выпуск национальной электронной валюты eKrona не нашло отклика у большинства населения страны. Согласно исследованию, проведенному шведской компанией SIFO, по меньшей мере 50% населения против выпуска национальной e-валюты Центробанком в качестве дополнения к уже существующей валюте.

Решение ввести в обращение электронную национальную валюту было спровоцировано постоянным сокращением в стране объема транзакций с участием наличных денег. С 2009 года количество транзакций с участием налички сократилось на 40%.

Инициатива шведского Центробанка была позитивно воспринята ключевыми игроками в сфере экономики, финансов и стремительно развивающегося финтеха. Однако остальное население с опасением относится к тотальному переходу на безналичную экономику: введение электронной нацвалюты поддерживают менее 10% шведов.

Исследование также пролило свет на биткоин-экосистему в стране. Среди 1,268 респондентов в возрасте от 16 до 79 лет 67% «что-то знают о биткоине», но всего 2% использовали криптовалюту для разного рода транзакций.

Ожидается, что введение eKrona поможет популяризировать биткоин и другие альтернативные валюты, а также откроет путь для запуска новых цифровых услуг и сделает их более дешевыми.

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По материалам newsbtc.com