Сколько работающих банков осталось в Украине — НБУ

За год их количество сократилось на 23

По состоянию на 20 января 2017 года в Украине осталось 94 работающих банка. Из них 39 — это банки с иностранным капиталом. Данные приведены без учета неплатежеспособных банков.

Их количество сократилось на 23 по сравнению с началом 2016 года.

Об этом сообщается в информационных материалах Национального банка Украины, которые имеются в распоряжении УНИАН.

По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 трлн грн, а количество работающих банков — 117.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, почему, по мнению Гонтаревой, PayPal не приходит в Украину.

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По материалам unian.net