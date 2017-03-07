Стало известно, какая доля депозитов находится в банках с российским госкапиталом

Об этом сообщил представитель Нацбанка

В Национальном банке сообщают, что доля депозитов населения в банках с российским государственным капиталом в Украине составляет 4,5% от общего количества депозитов. На данные банки также приходится 9% активов системы.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Сологуб сообщил, что 52% активов и 59% депозитов украинцев находятся в государственных банках, включая ПриватБанк.

Представитель НБУ, также, рассказал о перспективах восстановления кредитования в стране.

Он отметил, что корпоративный сектор еще остается существенно закредитованым, а вот для легкой, добывающей промышленности и сельского хозяйства долговая нагрузка уже некретича.

Кредитование населения является перспективным, ведь домохозяйства практически незакредитованы, добавил Сологуб.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что будет с депозитными ставками для украинцев.

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По материалам ukranews.com