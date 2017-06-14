Старшее поколение заинтересовалось мобильными платежами

Популярность мобильных платежей растет среди беби-бумеров

Новый отчет Банка Америки демонстрирует, что мобильные платежи становятся все более популярным трендом среди беби-бумеров (люди, рожденные с 1946 по 1964 год).

Согласно исследованию американского банка, 49% респондентов беби-бумеров, которые еще не совершают P2P-переводы, используя мобильные технологии, намерены начать это делать уже к концу 2017 года. Среди участников исследования Банка Америки, которые уже сейчас пользуются P2P-переводами 20% — это беби-бумеры. От 6% до 8% пользуются мобильными платежами, чтобы сэкономить время.

Согласно результатам исследования, размер платежа не является препятствием для совершения P2P-транзакции с мобильного устройства. Около половины респондентов утверждают, что им удобнее всего совершать платежи размером 1 тыс долларов и выше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский мобильный банк запускает счета для бизнеса. До сих пор открыть текущий счет и получить карту этого цифрового банка могли только частные пользователи. В компании ожидают, что их продукт для бизнеса составит конкуренцию «Borderless Accounts» от TransferWise, недавно представленному на рынке.

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