Ставки по кредитам будут снижаться

Банкиры сообщили о своих прогнозах по кредитным ставкам

Банкиры прогнозируют, что на кредитном рынке Украины сохранятся тенденции, которые наблюдались в прошлом году, а именно — стоимость ресурсов будет продолжать снижаться.

Об этом Ваврищук заявил в ходе круглого стола, организованно «Финансовым клубом».

Если уровень инфляции в стране будет оставаться в пределах 10%, то ставки подепозитам будут не выше 14%. Учитывая, что премия банка за риск составляет 2 п.п., стоимость финансирования бизнеса будет на уровне 16%. Такое мнение выразил советник президента Альфа-банка Роман Шпек.

Существуют и факторы, которые смогут приостановить снижение ставок. В первую очередь, это — политика госбанков. Конкурируя между собой, они завышают стоимость привлечения средств от клиентов, добавил Виталий Ваврищук.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finclub.net