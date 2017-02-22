Токенизацию от Visa будут применять еще в 12 странах

Технология станет базовым методом защиты мобильных и онлайн-платежей в 12 европейских странах

По прогнозам компании, до конца года токенизация от Visa – Visa Token Service – будет применяться еще в 12 европейских странах. Новая технология обеспечивает безопасность и удобство мобильных и онлайн-платежей посредством замены информации по счету потребителя на уникальный цифровой идентификатор — токен.

Технология уже стала массовой в 27 странах по всему миру, включая Францию, Ирландию, Польшу, Швейцарию и Великобританию при поддержке более 1,300 финучреждений.

Технология Visa Token Service была запущена в 2014 году. Сейчас она используется в крупнейших платежных приложениях, в том числе, в Apple Pay и Android Pay.

Также, технология является основой проекта Visa по трансформации всех подключенных устройств, включая телефоны, планшеты, носимые устройства и даже автомобили — в своеобразные POS-терминалы.

Visa сообщила о внедрении технологии токенизации в Украине осенью 2016 года.

Токенизация — это технология, которая позволяет обезопасить электронные платежи с помощью надежной системы шифрования данных. Расплачиваясь картой, покупатель не передает продавцу свои платежные реквизиты. Вся карточная информация шифруется и превращается в т.н. токен, который выглядит как случайная комбинация символов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa открыла центр инноваций в Лондоне.

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По материалам mobilepaymentsworld.com