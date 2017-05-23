TransferWise запускает мультивалютные банковские счета для бизнеса

Британская компания по переводу денежных средств TransferWise создаст специальный мультивалютный счет для предприятий, работающих на зарубежных рынках

Впервые выйдя на прибыль спустя 6 лет работы, компания TransferWise снова предлагает прорывную коммерческую возможность, способную решить проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес в попытках открыть мультивалютные торговые счета в действующих банках.

Неограниченный счет в TransferWise можно открыть без платы за подключение и ежемесячных платежей за обслуживание. Валютные переводы осуществляются по среднерыночному обменному курсу со стандартной комиссией TransferWise.

Ранее генеральный директор Таавет Хинрикус заявлял, что бизнес по переводу денег был только «отправной точкой» для компании, которая в апреле более чем удвоила выручку в сравнении с мартом 2017 года, и теперь претендует на 10% доли рынка трансграничных денежных переводов в Великобритании.

Изначально мультивалютные бизнес-счета будут запущены в Великобритании и Европе, а уже в конце этого года сервис станет доступен для предприятий других стран мира.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что британские потребители требуют защиты банковских счетов. Большинство из них уверены, что необходимо по крайней мере три уровня безопасности, к примеру — пароль, кард-ридер и несколько букв из проверочного слова.

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По материалам finextra.com