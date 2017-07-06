Украинцев обманули на сотни тысяч гривен через SMS-рассылки

Украинцы все еще ведутся на SMS-мошенников и сообщают им свои банковские данные

Киберполиция раскрыла преступную группу, которая действовала на территории Киевской области и обманула более 50 граждан с помощью SMS-рассылок. Доверчивые граждане понесли убытки в совокупном размере 150 тыс грн.

Злоумышленники использовали две давно известные преступные схемы для незаконного обогащения. В первом случае высылались сообщения о якобы выигрыше автомобиля, после чего преступники выманивали у жертв деньги и исчезали. Во втором случае мошенники представлялись сотрудниками банка. Они сообщали о несанкционированных действиях с пластиковой картой, и просили сообщить CVV-код карты для их прекращения. После этого преступники снимали все сбережения с банковского счета жертвы.

Киберполицейские также установили причастность группировки к совместной деятельности с заключенными на временно оккупированной территории в Донецкой области. Они пользовались дроп-ботом сети банковских карт для перевода украденных денег и их вывода на «чистые» карточки. После этого злоумышленники снимали деньги наличными и распределяли их между собой. По информации оперативников, преступная группа состояла примерно из 10 человек.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как мошенники выманивают секретные данные платежных карт. По оценкам экспертов, 94% телефонных мошенников выдают себя именно за банковских сотрудников.

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По материалам ubr.ua