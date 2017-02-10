Украинские банки разделят по-новому

НБУ поделит банки на группы согласно новым критериям
Правление Национального банка Украины определило новые критерии распределения банков на отдельные группы на 2017 год. Об этом говорится в решении Правления НБУ от 10 февраля 2017 № 76-рш.
Согласно документу, предусмотрены следующие группы:
— Банки с государственной долей — банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка.
— Банки иностранных банковских групп — банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам.
— Банки с частным капиталом — банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.
Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины. Группировка НЕ БУДЕТ применяться для надзорных целей.
|№
|I. Банки с государственной долей
|1
|ПАТ “КБ ПРИВАТБАНК”
|2
|АТ “Укрексімбанк”
|3
|АТ “ОЩАДБАНК”
|4
|АБ “УКРГАЗБАНК”
|5
|АТ (публ.) “Український банк реконструкції та розвитку”
|6
|ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”
|II. Банки иностранных банковских групп
|1
|ПАТ “Промінвестбанк”
|2
|ПАТ “УКРСОЦБАНК”
|3
|АТ “Райффайзен Банк Аваль”
|4
|ПАТ “ВТБ БАНК”
|5
|ПАТ “КРЕДОБАНК”
|6
|ПАТ “ВіЕс Банк”
|7
|ПАТ “МАРФІН БАНК”
|8
|АТ “УкрСиббанк”
|9
|ПАТ “Ідея Банк”
|10
|ПАТКБ “ПРАВЕКС-БАНК”
|11
|ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”
|12
|АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
|13
|ПАТ “АЛЬФА-БАНК”
|14
|ПАТ “ІНГ Банк Україна”
|15
|АТ “ОТП БАНК”
|16
|ПАТ “СІТІБАНК”
|17
|АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
|18
|ПАТ “СБЕРБАНК”
|19
|АТ “БМ БАНК”
|20
|ПАТ “БАНК ФОРВАРД”
|21
|ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”
|22
|ПАТ “Дойче Банк ДБУ”
|23
|ПАТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”
|24
|ПАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК”
|25
|ПАТ “БТА Банк”
|III. Банки с частным капиталом
|ПАT “ПУМБ”
|2
|Акціонерний банк “Південний”
|3
|ПАТ “МЕГАБАНК”, Харків
|4
|ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”
|5
|ПАТ “ДІАМАНТБАНК”
|6
|ПАТ “БАНК ВОСТОК”
|7
|АТ “ТАСКОМБАНК”
|8
|ПАТ “МІБ”
|9
|ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”
|10
|ПАТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”
|11
|ПАТ “А — БАНК”
|12
|АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
|13
|ПАТ АКБ “АРКАДА”
|14
|ПАТ “Полтава-банк”
|15
|АТ “Місто Банк”
|16
|ПАТ “КБ “ГЛОБУС”
|17
|ПАТ “БАНК АВАНГАРД”
|18
|ПАТ “БАНК “ГРАНТ”
|19
|АКБ “НОВИЙ”
|20
|ПАТ “КОМІНВЕСТБАНК”
|21
|ПАТ “МОТОР-БАНК”
|22
|ПАТ “БАНК СІЧ”
|23
|ПАТ “АСВІО БАНК”
|24
|ПАТ “БАНК 3/4”
|25
|ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”
|26
|ПАТ “КРИСТАЛБАНК”
|27
|ПАТ “АБ “РАДАБАНК”
|28
|ПАТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ
|29
|АТ “БАНК БОГУСЛАВ”
|30
|ПАТ “ФІНБАНК”
|31
|АТ “МетаБанк”
|32
|ПАТ “БАНК “УКРАЇН.КАПІТАЛ”
|33
|АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”
|34
|ПАТ “ОКСІ БАНК”
|35
|ПАТ “АЙБОКС БАНК”
|36
|ПАТ “ДІВІ БАНК”
|37
|Полікомбанк
|38
|ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”
|39
|ПАТ “ПФБ”
|40
|ПАТ “АКБ “КОНКОРД”
|41
|ПАТ “АКБ “Траст-капітал”
|42
|ПАТ “ВЕРНУМ БАНК”
|43
|ПАТ “РВС БАНК”
|44
|ПАТ “БАНК АЛЬЯНС”
|45
|АТ “НК БАНК”
|46
|ПАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
|47
|ПАТ “АПЕКС-БАНК”
|48
|ПАТ “ВЕКТОР БАНК”
|49
|ПАТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”
|50
|АТ “АЛЬТБАНК”
|51
|ПАТ “КБ “ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР”
|52
|ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”
|53
|ПАТ “КРЕДИТ ОПТИМА БАНК”
|54
|ПАТ “АЛЬПАРІ БАНК”
|55
|ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”
|56
|ПАТ КБ “Центр”
|57
|ПАТ “АП БАНК”
|58
|АТ «КІБ»
|59
|“ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”
|60
|ПАТ АКБ “Львів”
|61
|АБ “ЕКСПРЕС-БАНК”
|62
|АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
|63
|АТ “РЕГІОН-БАНК”
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