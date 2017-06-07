Украинские банки стремительно сокращают количество своих отделений

По данным Национального банка Украины, с начала 2016 года банки закрыли 26% своих филиалов

Известно, что часть отделений закрылись из-зи неплатежеспособности банков — Нацбанк за это время вывел с рынка 27 игроков. Другую часть старых отделений закрывают, чтобы открыть пункты нового типа или развивать дистанционные каналы обслуживания.

Лидером по сокращению сети по прежнему остается Ощадбанк, который за последний год закрыл 16% своих отделений. В то же время, Ощадбанк удерживает лидерство и по количеству точек обслуживания — 3528 по всей Украине.

На втором месте по количеству закрытых отделений оказался ПриватБанк. За год он сократил 13% или 341 отделение. Сейчас у Привата 2247 подразделений по всей Украине.

85 отделений в 2016 году закрыл Райффайзен Банк Аваль, оказавшись на третьем месте. В банке говорят, что оптимизация сети в комплексе с другими мерами помогли банку выйти на прибыль в прошлом году.

В десятку банков по количеству закрытых отделений вошли и российские с государственным капиталом. Проминвест, ВТБ и Сбербанк покинут украинский рынок уже в этом году.

Банкиры считают, что в ближайшем будущем потребность клиентов в отделениях будет постепенно снижаться в связи с популяризацией интернет-сервисов. Сокращая свои сети, банки развивают альтернативные каналы обслуживания: онлайн-банкинг, терминалы самообслуживания и другие услуги.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что МВФ призывает продолжать ликвидацию украинских банков. Национальному банку Украины также необходимо продолжить политику инфляционного таргетирования и снижения стоимости ресурсов, в то же время повысив эффективность монетарной трансмиссии.

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По материалам finance.liga.net