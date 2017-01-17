Украинские банки закрыли 1,5 тыс отделений

Сейчас количество банковских отделений работающих банков в Украине составляет 10,316

Состоянием на 1 января 2017 года количество отделений работающих украинских банков сократилось на 1,555 тыс по сравнению с данными на 1 января 2016 года. Сейчас количество банковских отделений составляет 10,316.

По данным НБУ, в четвертом квартале 2016 года количество отделений работающих банков сократилось на 402.

Рекордсменами по закрытию банковских отделений стали Ощадбанк и ПриватБанк. Эти финучреждения закрыли 516 и 348 отделений соответственно.

В 2015 году украинские банки закрыли 1,066 отделений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине растет объем гривневых депозитов.

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