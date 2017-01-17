В Украине растет объем гривневых депозитов

Объем валютных депозитов наоборот — снижается

В декабре 2016 года объем гривневых депозитов вырос на 4%. Объем валютных депозитов в долларовом эквиваленте наоборот — снизился на 1,9%.

Согласно оперативным данным, объем депозитов в украинских банках в 2016 году, в национальной валюте вырос на 8,7%. Сейчас он составляет около 425,624 млрд грн.

Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снизился на 0,4% и сейчас составляет 13,245 млрд долларов. В НБУ сообщают, что в том числе в декабре общий объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 4%, валютных в долларовом эквиваленте – снизился на 1,9%.

Гривневые депозиты юридических лиц выросли на 6% в декабре и на 12% с начала года, физических лиц – на 1,9% в декабре и на 5,2% — с начала года.

Валютные депозиты юридических лиц снизились на 2,1% в декабре, но при этом выросли на 3,3% с начала года, физических лиц – снизились на 1,8% в декабре и на 2,4% с начала года.

Остатки по гривневым кредитам снизились на 0,7% в декабре, но при этом выросли на 17,5% с начала года – до 505,926 млрд гривень. Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте сократились на 1,5% в декабре и на 20,2% с начала года — до 18,206 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк снижает процентные ставки по валютным депозитам.

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