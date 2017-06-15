Впервые в Украине: Укрпочта запустила инновационный сервис доставки

Сервис «смартбокс» упростит процесс отправки товаров

Сегодня в рамах конференции eDelivery Expo состоялась презентация нового для Украины сервиса отправки посылок. Услугу под названием «смартбокс» представил национальный почтовый оператор Укрпочта.

Услуга будет полезна для бизнеса, который отправляет до 100 посылок в неделю, например, небольших интернет-магазинов. Ее суть заключается в самостоятельной упаковке посылок в брендированые коробки и оформлении отправки онлайн.

Получить такие боксы пока можно только курьерской службой. Для этого нужно зайти на сайт Укрпочты, выбрать опцию «курьерская доставка» и заказать смарбокс. Услуга также доступна по телефону 0 800 300 545.

Покупать коробки для автоматических отправлений можно только оптом:

10 шт – 279 грн

20 шт – 582 грн

50 шт – 1284 грн

В эту цену уже заложена стоимость отправления. То есть, за доставку одного отправления в любую точку Украины предприниматель заплатит не более 27,90 грн, вне зависимости от веса отправления. Единственное ограничение — объем бокса (300-240-100 мм).

Для отправки такого бокса предприниматель должен сформировать квитанцию в личном онлайн-кабинете и приложить ее к посылке. После этого клиенту нужно самому отнести посылку в отделение. Заполнять дополнительные документы, как и стоять в очереди, не потребуется.

Пока услуга работает только в 29 киевских отделениях Укрпочты. Со временем сервис планируют расширить на всю Украину.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Укрпочта подтвердила намерение открывать счета для украинцев. В конце июня на рассмотрение будет подан соответствующий законопроект.

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