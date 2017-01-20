«Укрзализныця» установит терминалы по продаже билетов

Терминалы будут установлены на вокзалах до конца года, обещают в компании

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» планирует до конца года установить терминалы по продаже билетов на поезда на вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», ссылаясь на главу правления компании Войцеха Балчуна.

Данная инициатива позволит повысить уровень продаж проездных документов и устранит нарушения во время их реализации, которые связаны с человеческим фактором.

Напомним, в январе 2016 года компания запустила мобильную версию сайта про продаже железнодорожных билетов. Эта универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему, на основе которой работают гаджеты.

Также, в планах «Укрзализныци» повысить качество санитарного состояния вагонов и обеспечить надлежащий температурный режим.

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По материалам unian.net