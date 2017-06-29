В Дании покупки можно будет оплачивать пальцем

На конференции Money 20/20 в Копенгагене стало известно о новом партнерстве в сфере биометрических платежей

Скандинавский платежный процессор Nets собирается запустить в магазинах Дании новую услугу — платежи по отпечатку пальца. Чтобы реальзовать такой сервис, компания начала сотрудничество с британской организацией Sthaler, которая занимается биометрическими технологиями. В часности ее решение FingoPay позволяет сканировть узор вен на пальцах покупателей, проверяя тем самым их личность. Именно эту технологию выбрали в Nets для своего сервиса.

Сканирование отпечатка происходит с помощью отдельного устройства. Когда покупатель подносит к нему палец, электронный считыватель создает трехмерную карту вен пальца, генерируя «естественный персональный ключ». Это позволяет идентифицировать покупателя без ввода PIN-кода и другой персональной информации.

Возможность совершить покупку с помощью пальца будет интегрирована в мобильный кошелек Dankort, где датчане хранят свои дебетовые и кредитные карты.

Предприниматель добавил, что технология FingoPay предлагает безопасный, быстрый и легкий метод оплаты — клиенты могут платить, просто используя свой палец.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, в каких странах активнее всего используют биометрию. Отчет был составлен по результатам опроса 12 тыс человек из 11 стран и территорий — Канады, Китая, Франции, Германии, Гонконга, Индии, Мексики, Сингапура, ОАЭ, Великобритании и США.

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