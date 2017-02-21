В Индии создадут крупнейшую в мире биометрическую базу данных

В рамках проекта «India Stack» были собраны образцы отпечатков пальцев и сканы глаз всех 1,2 млрд граждан Индии

Правительство Индии намерено создать крупнейшую в мире биометрическую базу данных своих граждан, которой смогут пользоваться технологические компании, поставщики медицинских услуг и разработчики приложений.

В рамках проекта «India Stack» были собраны образцы отпечатков пальцев и сканы глаз всех 1,2 млрд граждан Индии. Цель проекта — стандартизировать процесс электронного обмена данными для совершения финансовых транзакций или пользования госуслугами.

Данный проект позволит использовать биометрические данные для получения страхового полиса, подтверждения личности для сдачи школьных экзаменов или получения субсидий на здравоохранение.

Однако критики проекта утверждают, что такое массовое использование биометрических данных создает большую угрозу приватности.

Хотя India Stack имеет огромный потенциал трансформировать Индию в по-настоящему безналичное общество, проект также открывает частным компаниям доступ к биометрической базе данных населения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что клиенты индийского банка смогут открывать счета при помощи скана глаз.

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По материалам pymnts.com