В Киеве появился новый вид мошенничества в магазинах

Покупателям выдают недействительные чеки и отказываются возвращать деньги

Согласно сообщению ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве, уже несколько жителей столицы пострадали от новой схемы, используемой некоторыми недобросовестными магазинами.

Как говорят в госслужбе, покупателям выдают недействительные чеки с надписью «Учебный режим. Неправильный чек», таким образом, превращая возвращение бракованного товара в нервную и тяжелую процедуру.

Возвращать деньги за товар по такому чеку продавцы наотрез отказываются. Однако вернуть деньги потерпевшим удается после вмешательства полиции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцев обманули на сотни тысяч гривен через SMS-рассылки. Злоумышленники использовали две давно известные преступные схемы для незаконного обогащения.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Фишинг в Украине: итоги первого полугодия 2017 года